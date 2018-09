Serie A: Fiorentina-Spal 3-0

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - La Fiorentina ha battuto la Spal 3-0 (2-0) nell'anticipo della quinta giornata del campionato di serie A. Viola - per ora secondi in classifica - subito in controllo, grazie alla rete al 18' di Pjaca, la sua prima con la nuova maglia. Su un cross di Biraghi, Fares tocca malamente davanti al proprio portiere, ne approfitta Pjaca che da posizione ravvicinata, con un tiro di sinistro, non fallisce il bersaglio. poco più tardim al 28', su corner battuto da Veretout Milenkovic con un gran colpo di testa beffa Felipe e trafigge Gomis. Nella ripresa la terza rete: Simeone innesca da destra, Pjaca raccoglie e stoppa, irrompe Chiesa che fa partire una rasoiata di destra su cui nulla può Gomis.