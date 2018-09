Un Rushmore di cioccolato per Modena

(ANSA) - MODENA, 21 SET - Un monumento di cioccolato ispirato all'iconico Monte Rushmore, ma al posto dei volti dei presidenti americani ci saranno quelli di quattro 'glorie' modenesi come Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti, Vasco Rossi e Massimo Bottura. La scultura permanente del peso di 800 chili, realizzata dal maestro cioccolataio Mirco Della Vecchia, tra i protagonisti del programma 'La prova del cuoco', verrà inaugurata nel cuore di Modena, in piazza Matteotti, in occasione della prima edizione di Sciocolà, festival del cioccolato artigianale, dall'1 al 4 novembre nella cornice di via Emilia Centro. La manifestazione è promossa da Cna Modena in collaborazione con Acai - associazione cioccolatieri artigiani italiani con il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Comune di Modena e con la main sponsorship di Bber Banca.