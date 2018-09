Incendio Bologna,pagati 238 risarcimenti

(ANSA) - BOLOGNA, 21 SET - Sono state risarcite 238 persone, delle 615 che hanno subito danni, nell'incendio seguito a un incidente stradale sul raccordo autostradale di Bologna, a Borgo Panigale, avvenuto il 6 agosto. Lo fa sapere Allianz, la compagnia assicuratrice dell'autocisterna andata a fuoco dopo un tamponamento.

Le richieste riguardano principalmente i danni alle case, seguite da lesioni personali e dai danni ad attività commerciali.

Alcuni membri del managment dell'assicurazione parteciperanno alla cena di strada "Bologna abbraccia Borgo Panigale", promossa dal Comune di Bologna per ricordare le vittime e i feriti e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ai soccorsi.

Per semplificare le operazioni di pagamento, la compagnia assicuratrice ha aperto uno sportello dedicato in via Marconi 110 a Casalecchio di Reno (Bologna).