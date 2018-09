Reggio Emilia città più social d'Italia

(ANSA) - ROMA, 20 SET - È l'Emilia-Romagna la regione più social d'Italia. Reggio Emilia, Bologna e Ferrara compongono infatti il podio delle città capoluogo più attive sui social network, quelle cioè che hanno un maggior numero di canali sulle reti sociali. A livello di séguito, tuttavia, sono Roma, Milano e Torino a raccogliere più fan e follower su Facebook e Twitter.

Il quadro emerge dai dati preliminari del rapporto "ICity Rate 2018", che sarà presentato il mese prossimo alla manifestazione ICity Lab di Firenze.

In base all'indagine di Fpa, società del gruppo Digital360 che ha preso in esame 107 capoluoghi del Belpaese, Firenze spicca per il numero di seguaci in rapporto al numero di abitanti. Il capoluogo della Toscana su Twitter è seguito da circa un quarto della popolazione (24,6%), mentre su Facebook Verbania, Crotone e Pesaro hanno un seguito, rispettivamente, del 41,5%, 36,9% e 34,5%. Napoli, Cesena e Monza sono invece le città più attive su YouTube nell'ultimo anno.