Realtà virtuale insegna la rianimazione

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - L'adrenalina per far ripartire il cuore, la realtà virtuale per insegnare la rianimazione cardiopolmonare a tutti, un nuovo software che suggerisce agli operatori sanitari quando è il momento più appropriato per defibrillare: sono alcune delle novità che saranno al centro del congresso "Nuove tecnologie in rianimazione" organizzato dal 20 al 22 settembre a Bologna dallo European Resuscitation Council.

L'arresto cardiaco ogni anno colpisce circa 60.000 italiani e 400 mila persone in Europa: per sensibilizzare su questo tema l'Italian Resuscitation Council (Irc), emanazione italiana dell'organizzazione europea, promuove dal 15 al 21 ottobre "Viva! la settimana per la rianimazione cardiopolmonare" con incontri e dimostrazioni pratiche in tutta Italia. Evento clou il 16 ottobre con "World Restart A Heart", che da quest'anno diventa la giornata mondiale di sensibilizzazione come iniziativa globale.