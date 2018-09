Carabinieri, a Bologna il col. Solazzo

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - "Il nostro faro deve essere dare risposte alle esigenze di sicurezza dei cittadini, mettendo il maggior numero di personale sulle strade". Lo ha detto, nel primo incontro con la stampa, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna, col. Pierluigi Solazzo, insediato dal 10 settembre. Originario del Leccese, 49 anni, torna in Emilia-Romagna dopo avere frequentato l'Accademia di Modena (come allievo e come istruttore) e dopo avere guidato a fine anni Novanta la compagnia di Imola. Tra i primi luoghi che ha voluto rivedere c'è stata la Montagnola: "un luogo che ha bisogno di essere controllato e in cui se lo spaccio c'è, è perché c'è una domanda"; e il tema dell'eventuale chiusura di qualche varco di accesso al parco o riduzione dell'orario di apertura "è una riflessione che si può fare". Ma Bologna - ha detto - non è solo la Montagnola: "ci sono le periferie e la provincia, e tutti meritano la stessa attenzione".