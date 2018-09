A Bologna torna Festival cinema lesbico

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - Torna con la decima edizione, dal 21 al 23 settembre, 'Some Prefer Cake-Bologna Lesbian Film Festival', festival internazionale di cinema lesbico creato da Luki Massa e Marta Bencich, da quest'anno diretto dall'agenzia di comunicazione Comunicattive.

Tra i film e corti in programma in anteprima italiana al Nuovo cinema Nosadella, il 22 sarà presentato il documentario 'Water Makes Us Wet-An Ecosexual Adventure' (Usa 2017, 75') realizzato dall'attivista e performer Annie Sprinkle insieme alla compagna Elizabeth Stephens, fondatrici del movimento ecosessuale, e presentato l'anno scorso a 'Documenta 14', una delle più importanti manifestazioni internazionali d'arte contemporanea europee. Il programma, che vedrà alternarsi in sala 10 film e 10 corti, si apre con l'anteprima europea di 'Nothing to lose' (Australia 2018, 72'), in cui la regista Kelli Jean Drinkwater mette al centro della narrazione la creazione di uno spettacolo di danza contemporanea, ideato dalla coreografa australiana Kate Champion.