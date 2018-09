'Superfici d'autore' in mostra a Faenza

(ANSA) - FAENZA (RAVENNA), 19 SET - Le linee realizzate da sei marchi della produzione di superfici in ceramica, ideate da noti designer, saranno in mostra dal 21 settembre al 7 ottobre al Mic di Faenza per 'Superfici d'autore', rassegna promossa in concomitanza con due delle principali fiere dedicate alla ceramica in Italia: il Cersaie a Bologna e Tecnargilla a Rimini.

Con i vincitori del Tecnargilla Design Award (Tda), concorso ideato per premiare le ultime innovazioni tecnologiche, i materiali e le finiture di superficie applicabili alla produzione di piastrelle ceramiche, saranno esposte le migliori produzioni di Cedit-Ceramiche d'Italia del gruppo Florim con i lavori realizzati da Formafantasma, Zaven e dai fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni; Diesel Living with Iris Ceramica, Gigacer con il progetto 'Les Couleurs Le Corbusier', Lea Ceramiche con Fabio Novembre e Philippe Nigro, Marazzi con Antonio Citterio Patricia Viel, infine Mutina con Ronan & Erwan Bouroullec, Hella Jongerius, Raw Edges, Patricia Urquiola.