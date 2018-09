Comandante Cc Reggio, 'bene il taser'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 18 SET - Il colonnello Cristiano Desideri, 50enne originario di Bassano del Grappa, è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri a Reggio Emilia. Subentra al colonnello Antonino Buda, trasferito a Roma. Prima l'Accademia di Modena, la Scuola Ufficiali "e poi la vita di strada". Il colonnello Desideri ha ricoperto diversi incarichi nell'Arma, ultimo di questi, dal 2014, come comandante del primo Reggimento carabinieri Piemonte.

"Il Taser, che a Reggio Emilia è stato dato in via sperimentale alla polizia di Stato, credo sia un valido strumento in linea di principio - ha detto -. L'intervento delle forze di polizia richiede gradualità nell'applicazione della forza e in tal senso ben vengano questi tipi di strumenti non letali, come lo spray al peperoncino o il Taser. Nei Paesi anglosassoni da anni lo utilizzano con successo".