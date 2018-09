Airiminum, aeroporto Fellini per 30 anni

(ANSA) - RIMINI, 18 SET - La società Airiminum, che ha rilevato nel 2014 l'aeroporto Fellini di Rimini, si è vista aggiudicare da Enac la gestione dello scalo romagnolo per altri 30 anni. L'annuncio è arrivato dalla presidente Laura Fincato, intervistata dal Tg regionale Rai dell'Emilia-Romagna.

Trent'anni, ha commentato la presidente, sono un periodo lungo, sufficiente "per crescere, per maturare", non solo per la società di gestione dell'aeroporto ma "per tutto il territorio".

Per il Fellini hanno transitato 300mila passeggeri nel 2017 e 123mila nei primi sei mesi del 2018.