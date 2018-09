Torna il festival "Mortadella, please"

La mortadella "biglietto da visita" di un territorio che si promuove anche, e soprattutto, con l'enogastronomia: è lo spirito che anima il Festival internazionale "Mortadella, please" in programma dal 21 al 23 settembre a Zola Predosa (Bologna). Una tre giorni, organizzata dalla rete di pro loco "Reno Lavino Samoggia", in cui degustazioni e intrattenimento saranno affiancati da momenti di approfondimento per promuovere una "cultura" della mortadella considerata unico vero antidoto alle contraffazioni. Oltre all'aspetto di promozione del territorio e del prodotto gastronomico in sé, spiega il sindaco di Zola Predosa, Stefano Fiorini, presentando l'iniziativa alla Città metropolitana di Bologna, la manifestazione punta a difendere un'intera filiera.