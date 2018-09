Race for the Cure fa tappa a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 SET - Dopo Roma e Bari la "Race for the Cure", manifestazione per la lotta al tumore al seno organizzata da Komen Italia, fa tappa a Bologna. Il capoluogo emiliano-romagnolo punta a superare 20mila presenze per la tre giorni di salute, sport e benessere in programma dal 21 al 23 settembre ai Giardini Margherita.

"Non è una gara come tante, ma una corsa per la vita", ha sottolineato la vice-sindaco Marilena Pillati presentando l'iniziativa a Palazzo D'Accursio. "Il valore che ha oggi un evento di questo tipo, accompagnato da una serie di attività che verranno fatte nel villaggio della race è ancora più importante - ha aggiunto -. Siamo in un tempo in cui le evidenze scientifiche si conoscono e si diffondono molto più lentamente delle sciocchezze sulla rete e quindi il fatto che professionisti impegnati ogni giorni dedichino tempo ed energie a fare informazione è oggi più che mai importante".