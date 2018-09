Serie B: Verona-Carpi 4-1

(ANSA) - VERONA, 16 SET - Tutto facile per il Verona contro il Carpi. Tripletta di Pazzini in campo sin dal primo minuto complice l'infortunio di Di Carmine. Una bella prova del Verona che batte 4-1 un Carpi sottotono (che rimane a 0 in classifica) e Pazzini ha segnato due gol su rigore e uno su azione. Ad aprire le marcature per il Verona era stato Laribi, gol della bandiera emiliano di Poli. Ora l'Hellas è secondo in classifica a 7 punti (grazie alla vittoria a tavolino a Cosenza). Prossima sfida ancora in Calabria, ma stavolta contro l'ostico Crotone.