Juve: scuse Douglas Costa, ho sbagliato

(ANSA) - TORINO, 16 SET - "Ho sbagliato, voglio scusarmi con tutti per la reazione che ho avuto". Douglas Costa si scusa con un post sui social per lo sputo in faccia a Di Francesco nel finale di Juve-Sassuolo. "Vorrei scusarmi - scrive - con tutti i tifosi della Juventus per questa reazione. Mi scuso anche con i compagni di squadra che sono sempre con me nei momenti belli e in quelli brutti. Ho fatto un errore, ne sono consapevole. Ma questo atteggiamento isolato non corrisponde a quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera".