F1: Singapore,a metà gara guida Hamilton

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Giunto a metà a gara, cioè dopo 30 dei 61 giri previsti del Gran premio di Singapore di F1, le posizioni in gara sono praticamente quelle della griglia di partenza. Tutti i piloti di testa hanno già fatto il cambio gomme e adesso la corsa vede davanti a tutti Hamilton, seguito a 5" da Verstappen, terzo Vettel a 9", poi Bottas, Raikkonen e Ricciardo. Non ci sono stati sorpassi nelle prime posizioni, mentre il futuro ferrarista Leclerc alla guida della Sauber, si è messo in luce con alcuni buoni sorpassi ed è attualmente in nona posizione.