Sos pericoltura E-R, raccolto dimezzato

(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - Raccolto di pere dimezzato e superficie coltivata in calo in Emilia-Romagna: Confagricoltura E-R lancia l'Sos per il "quadrilatero d'oro" della pericoltura italiana, ovvero le province di Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna dove si raccoglie, secondo stime della confederazione, circa il 73% della produzione nazionale.

La qualità del raccolto di quest'anno "si preannuncia ottima", spiega Albano Bergami, dirigente di Confagricoltura e vicepresidente dell'Organismo interprofessionale della pera, con pere dal "contenuto zuccherino mediamente vicino ai 16-17 gradi Brix e buccia dalle caratteristiche ideali per l'esportazione".

Tuttavia, aggiunge, "sarà difficile raggiungere i quantitativi di produzione destinati al consumo fresco, stimati in crescita del 3% per il 2018, rispetto al raccolto dello scorso anno che si è attestato complessivamente sui 5.299.151 quintali".