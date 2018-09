Max Klinger, mostra capolavori grafica

(ANSA) - RAVENNA, 13 SET - L'iter espressivo dell'artista tedesco Max Klinger (1857-1920), con oltre 150 opere appartenenti ai cicli di incisioni, capolavori della grafica moderna, è in mostra dal 15 settembre al 13 gennaio al Museo civico di Bagnacavallo (Ravenna). 'Inconscio, mito e passioni alle origini del destino dell'uomo' è il tema dell'esposizione: artista versatile, pittore, scultore, incisore, musicista, disegnatore, Klinger sperimentò con maestria tutte le possibilità del 'bianco e nero'.

Le sue 'visioni' oscillanti tra realtà quotidiana, splendori del mito e il buio più profondo dell'inconscio, oltre a rappresentare una delle vette dell'incisione simbolista, anticiparono molti temi centrali di alcuni tra i più importanti movimenti artistici del Novecento, dal surrealismo alla metafisica, in singolare dialogo con le ricerche della psicanalisi di Freud. "Klinger è l'artista moderno per eccellenza - scrisse Giorgio De Chirico - Moderno nel senso di uomo cosciente che sente l'eredità di secoli d'arte e di pensiero".