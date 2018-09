Zucchero bio, primo 100% Italia nel 2019

(ANSA) - BOLOGNA, 10 SET - Siglato a Bologna il contratto che porterà, nel 2019, ad avere il primo zucchero biologico 100% italiano. Cooperativa Produttori Bieticoli-Coprob, unico produttore italiano di zucchero con la marca Italia Zuccheri, e FederBio (servizi per il settore bio) l'hanno firmato al Sana, l'ultimo giorno del salone internazionale del biologico a BolognaFiere.

Questo progetto per la barbabietola da zucchero "nasce dalla sfida lanciata da Coprob nel 2017 con la coltivazione biologica di alcuni ettari - spiega Claudio Gallerani, presidente della cooperativa -. Gli ottimi risultati ottenuti l'anno scorso hanno portato ad ampliare la sperimentazione nel 2018 (130 ettari coltivati da 31 aziende agricole) e anche quest'anno i risultati sono stati più che positivi". Soddisfatto anche Paolo Carnemolla, presidente FederBio Servizi: "la domanda di zucchero biologico è molto forte, con i principali player italiani dell'agroindustria che sono interessati ad acquistare un prodotto che ancora non esiste sul mercato".