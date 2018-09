Pd: Martina promuove la festa di Ravenna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 SET - La festa nazionale dell'Unità di Ravenna "è stata una bellissima esperienza, molti pensavano a feste non partecipate, in realtà abbiamo avuto una festa straordinariamente partecipata. Tanto entusiasmo e tanta consapevolezza che ci sono energie in questo Paese che possono diventare alternativa al governo di Lega e 5 Stelle. Il nostro compito è fare bene questo lavoro". Lo ha detto Maurizio Martina, segretario del Pd, che domani concluderà l'iniziativa con un intervento.

Da Martina sono attese anche parole sul congresso. "Lo facciamo assolutamente - ha detto - perché è una tappa fondamentale della nostra ripartenza. Lo facciamo nei tempi giusti. Sono assolutamente convinto che anche le cose di questi giorni, i grandi problemi che il Governo ha avuto e sta avendo, danno il segno della necessità dell'alternativa che dobbiamo costruire".