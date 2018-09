Beatles, maxicover 'Hey Jude' su YouTube

(ANSA) - BOLOGNA, 7 SET - Arriva l'8 settembre sul canale 'imcarrying' di YouTube il video remake della cover più imponente di sempre dedicata a 'Hey Jude' dei Beatles, realizzata nell'ottobre 2017 al teatro comunale Ebe Stignani di Imola con una band e 120 coristi 'reclutati' via social network.

Il tutto coordinato da Galeazzo Frudua, liutaio, appassionato musicista e profondo conoscitore dei Beatles, proprietario del canale YouTube dove insegna a vocalizzare le canzoni dei Fab Four.

La data scelta per la pubblicazione del video non è casuale: proprio l'8 settembre di cinquant'anni fa i Beatles presentarono in Inghilterra il loro singolo appena uscito, 'Hey Jude', al David Frost Show. A quell'appuntamento si richiama la cover-remake, per la quale sono stati ricreati l'ambientazione originale e tutti gli strumenti. I musicisti che con Frudua hanno contribuito alla realizzazione sono Davide Canazza alla chitarra, Giovanni Maria Delogu al basso e Francesco Nicoletti alla batteria.