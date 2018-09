Sana festeggia suoi 30 anni di bio

(ANSA) - MILANO, 4 SET - La festa per i trent'anni nel momento più alto nella storia del biologico in Italia. A festeggiarli è Sana, il salone internazionale di bio e naturale che torna dal 7 al 10 settembre alla Fiera di Bologna. "Come tutti i compleanni - ha detto il presidente della Fiera bolognese, Giampiero Calzolari, presentando alla scuola della Cucina italiana a Milano la manifestazione - si fanno un po' di riflessioni sulla storia. E' un compleanno che si festeggia nella stagione più florida: 30 anni fa fu una felice intuizione per un'area di nicchia. Oggi parlare di biologico vuol dire parlare del quotidiano e non solo di alimentazione". Per la 30/a edizione Sana si presenta con allestimenti rinnovati su sette padiglioni (uno in più dello scorso anno) suddivisi nei tre settori: alimentare, cura del corpo e lifestyle. Al taglio del nastro per il Governo, ci sarà il sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Alessandra Pesce.