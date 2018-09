L'Ingegno è donna torna a Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 4 SET - Due giornate dedicate a valorizzare il talento, la creatività e la tenacia delle donne: è la quarta edizione della manifestazione "L'ingegno è donna", organizzata sabato 8 e domenica 9 settembre a Ferrara dall'associazione Ajna con il patrocinio del Comune. In diversi luoghi del centro (piazza Trento e Trieste, Galleria Matteotti e sala via Cairoli) sono in programma un mercatino dedicato a imprenditrici e artiste, laboratori di musica, pittura e scultura, incontri, spettacoli, mostre ed esposizioni di abiti e gioielli, visite guidate e una camminata in centro storico dal titolo "Non solo rosa". Ospiti anche diverse associazioni di volontariato: Associazione Internazionale di Solidarietà Motorie, Associazione Soprusi stop, Progetto mondo Piccolo e Donna e Giustizia.

Presentando l'iniziativa, l'assessore uomo alle Pari opportunità, Massimo Maisto, si è detto "certo che la manifestazione saprà coinvolgere il pubblico in una riflessione allargata sui tanti aspetti, belli e positivi, della realtà femminile".