Trenta mongolfiere nei cieli di Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 3 SET - Il Ferrara Balloons Festival, tra i più noti eventi europei di mongolfiere, si rinnova per la 14/a edizione, dal 7 al 16 settembre, al parco urbano intitolato a Giorgio Bassani. Il Festival è unico nel suo genere per quantità e varietà di attrazioni, con oltre 30 equipaggi fra 'Special shapes' e 'lampadine'. Le 'special shapes' sono mongolfiere che, anziché avere la caratteristica forma 'a lampadina', riproducono forme naturali o artificiali di qualunque tipo (dinosauri, tigri, canguri, pavoni, mele, arance, personaggi dei fumetti).

In programma, nelle sere di sabato 8 e 15, anche il 'Night Glow' con l''orchestra di mongolfiere' Paolo Contegiacomo: uno spettacolo dove si incontrano arte teatrale e la suggestione delle mongolfiere che si illuminano a tempo di musica. Sarà presente pure l'Aeronautica militare, con uno stand promozionale interattivo, mentre le Frecce Tricolori, tra le 11 e le 12 di venerdì 14 settembre, sorvoleranno il centro storico di Ferrara e il parco urbano come omaggio alla città.