Febbre del Nilo, due decessi a Bologna

Due donne anziane che erano ricoverate nel reparto rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna sono morte nel fine settimana per complicazioni legate anche alla Febbre del Nilo. Le pazienti, entrambe ottantenni, soffrivano di gravi patologie già in atto, alle quali si è sovrapposta l'infezione da West Nile. Salgono così a dieci in Emilia-Romagna i decessi di quest'estate riconducibili alla Febbre del Nilo. La zona più colpita è stata il Ferrarese, con cinque vittime; altre tre persone sono morte nel Ravennate.