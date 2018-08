Cucina, 21 nuovi diplomati al corso Alma

(ANSA) - PARMA, 23 AGO - Sono la 19enne modenese Bingqing Shao e il 35enne trapanese Sandro Mezzapelle i due migliori diplomati della 7/a edizione del corso superiore di Sala, Bar e Sommellerie di Alma, la scuola internazionale di cucina italiana. I 21 ragazzi, di 12 regioni, hanno ottenuto il titolo di assistant restaurant-bar manager. Shao e Mezzapelle hanno anche condiviso l'esperienza di uno stage nella sala di ristoranti tristellati Michelin: in Francia, e nel Padovano.

Il tirocinio si svolge affiancando i migliori maitre al mondo: tra le destinazioni, nove ristoranti tre stelle. "In questi giorni, presentando l'analisi Excelsior-Unioncamere, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi - spiega il direttore di Alma, Andrea Sinigaglia - ha lanciato l'allarme sulla disponibilità di personale qualificato. Nel trimestre giugno-agosto, mancano oltre 27.000 addetti di sala. Nonostante questi dati, in Alma vi è una controtendenza": i diplomati delle prime sei edizioni del Corso lavorano tutti in strutture di prestigio.