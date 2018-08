Sesso in parco con bimbi, due arrestati

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - Sono stati sorpresi a fare sesso sulla panchina di un parco, frequentato da famiglie con bambini.

E' successo verso le 20 di ieri ai giardini 'Graziella Fava', fra via Milazzo e via Boldrini, poco lontano dalla stazione di Bologna. Protagonisti, una coppia di senza fissa dimora: lei è una 35enne di Roma, lui un 42enne di Vicenza, entrambi già con precedenti di polizia.

Sono stati arrestati dalla Polizia per atti osceni in luogo pubblico, aggravato dalla presenza di minori. Quando sono arrivati gli agenti, chiamati da una persona che portava a spasso il cane, l'uomo si è ricomposto rimettendosi i pantaloni, mentre la donna era completamente nuda.