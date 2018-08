Caso pertosse a Modena, via a profilassi

(ANSA) - MODENA, 20 AGO - Nei giorni scorsi al servizio igiene ospedaliera dell'azienda ospedaliero-universitaria di Modena è stato notificato un caso di pertosse in un operatore sanitario degli ambulatori del padiglione oncologico 'Beccaria' del Policlinico, rientrato dopo un lungo periodo di assenza: lo fa sapere l'ospedale in una nota. Il paziente non è grave.

Come sempre avviene in casi del genere, la direzione sanitaria, in accordo con il servizio di Igiene pubblica dell'Ausl e con il medico infettivologo, ha avviato le misure di prevenzione della diffusione (profilassi) su tutti i pazienti e gli operatori che hanno avuto un contatto diretto con il caso segnalato. Nessuno altro paziente o operatore, ad oggi, è risultato sintomatico.