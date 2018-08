Scontro tra due auto, morta giovane

(ANSA) - PARMA, 19 AGO - Incidente mortale, la scorsa notte, a Martorano nel Parmense. Intorno alle 24 due auto si sono scontrare in Strada San Cosimo, la Strada Provinciale 52, a circa 200 metri da Strada Emilio Lepido. Nel sinistro, la conducente di uno dei due veicoli, una 28enne, ha perso la vita a causa della gravi lesioni riportate. Il conducente dell'altro veicolo, un 42enne, è stato trasportato al Pronto Soccorso e le sue condizioni, riporta la Polizia Municipale, non sembrano destare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della stessa Municipale e i sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso della giovane. Dai primi riscontri effettuatile due auto stavano percorrendo la Strada San Cosimo in opposta direzione di marcia.