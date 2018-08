Con coltello minaccia madre, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 19 AGO - Brandendo un coltello ha preso in ostaggio la madre di 86 anni e in cambio della vita della donna - pensando che fosse in possesso dell'ingente somma - ha chiesto 6 milioni di euro e un elicottero per darsi alla fuga.

Protagonista della vicenda - come riporta l'edizione bolognese de 'Il Resto del Carlino - un 58enne, già seguito dai servizio sociali per problemi psichici, in preda a un raptus di follia che, dopo avere contrattato con un negoziatore dei Carabinieri è stato arrestato e sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.

I fatti allo scorso venerdì a Bentivoglio, nel Bolognese, dove l'uomo si è presentato a casa della madre per ottenere dei soldi. Al rifiuto della donna, il figlio la ha presa in ostaggio all'interno dell'abitazione minacciando di ucciderla. Per evitare gesti inconsulti i militari hanno fatto intervenire il mediatore del comando provinciale di Bologna: riusciti a avvicinare l'uomo alla porta di casa i militari lo hanno bloccato e disarmato, liberando l'anziana madre.