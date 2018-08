Incendio in casolare a Bologna, domato

(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - Un incendio è scoppiato ieri sera attorno alle 22.50 all'interno di un piccolo casolare in mattoni in via Stalingrado, a Bologna, adibito all'accoglienza dei richiedenti asilo e occupato da numerosi cittadini extracomunitari. Al momento del rogo si trovavano una decina di profughi. Per spegnere le fiamme i Vigili del Fuoco hanno utilizzato tre mezzi, tra cui una autoscala. Le cause dell'incendio - che non ha causato feriti - sono ancora in via di accertamento.

Oltre ai pompieri e ai sanitari del 118i, sul posto sono intervenuti i Carabinieri non per sedare una rissa, come appreso inizialmente, ma per calmare gli animi degli abitanti della casa che volevano rientrare a prendere i loro effetti personali e intralciavano il lavoro dei Vigili del Fuoco, intenti a domare le fiamme. Dagli accertamenti è emerso che l'incendio avrebbe avuto origine da un mozzicone di sigaretta non spento, poi, finito su un copriletto.