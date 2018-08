Sradicano colonnina benzinaio con denaro

(ANSA) - BOLOGNA, 16 AGO - Prima hanno rubato una macchina movimento terra e poi l'hanno utilizzata per sradicare la colonnina di un distributore automatico Total Erg, piena di contanti. E' successo in provincia di Bologna, a Sala Bolognese.

E' una banda ben organizzata secondo i carabinieri, che da questa notte stanno cercando di risalire ai responsabili del furto.

I ladri, per poter agire indisturbati, hanno sbarrato la strada provinciale Sp3 in entrambi i sensi di marcia, utilizzando pneumatici e balle di fieno incendiati. In seguito alle indagini è stato accertato che la pala meccanica, ritrovata nelle campagne circostanti insieme alla colonnina self service, era stata rubata, sempre nel corso della notte, da un cantiere a Sala Bolognese.