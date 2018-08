Senza vaccino non frequenti nido e paghi

(ANSA) - RIMINI, 16 AGO - A Rimini chi non frequenta l'asilo nido o la scuola materna perché non in regola coi vaccini dovrà pagare comunque la retta del servizio. E' quanto ha deciso la Giunta comunale della città romagnola nell'ultima seduta in cui ha approvato l'aggiornamento della disciplina per l'applicazione delle tariffe "andando a integrare il documento sulla base degli obblighi vaccinali" previsti dalla legge.

"Le famiglie dei bambini iscritti ai nidi e alle scuole d'infanzia comunali per l'anno scolastico 2018/2019 che non risultino essere in possesso del requisito di regolarità vaccinale e quindi che, non potranno usufruire del servizio come previsto dalla Legge - spiega una nota - saranno tenute comunque al pagamento della retta sin dal primo giorno di frequenza, così come già avviene per tutti quei bambini che per motivi vari non frequentano, ma mantengono il posto occupato".

Ad ogni modo, viene evidenziato, "resta la possibilità per le famiglie di ritirare in qualsiasi momento il bambino dall'asilo".