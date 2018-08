A Capo Nord in bici per Andrea Accorsi

(ANSA) - BOLOGNA, 15 AGO - Ferragosto a Capo Nord per Andrea Accorsi, l'ultramaratoneta e scrittore che, partito da Crevalcore, nel Bolognese, ha percorso in 19 giorni gli oltre 4.000 chilometri in bicicletta, superando i circa 20.000 metri di salite, in assoluta autonomia e in solitaria.

Durante il tragitto che ha attraversato 10 nazioni, Accorsi ha dovuto affrontare oltre al caldo iniziale, le avverse condizioni meteorologiche e climatiche del Nord Europa dovendo in qualche caso anche riposarsi accampandosi all'interno di fermate dell'autobus o in qualche capanno sperduto. Ma - racconta su Facebook dove ha puntualmente descritto le sue sensazioni durante tutto il viaggio - ha anche conosciuto gente fantastica che lo ha ospitato e sfamato, senza mai nulla chiedergli in cambio.

"Che viaggio incredibile. La realtà supera il sogno - scrive - ogni due giorni ascoltare voci che parlano lingue diverse.

Tutto si comprime e si dilata per effetto della fatica e delle emozioni che l'ambiente rinnova pedalata dopo pedalata".