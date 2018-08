In E-R elicottero per soccorso notturno

(ANSA) - BOLOGNA, 11 AGO - Dal giorno di Ferragosto, in Emilia-Romagna, la corsa per salvare una vita potrà contare su una risorsa in più. Da mercoledì prossimo, infatti, entrerà in azione un nuovo elicottero dotato di tecnologia Nvg (Night vision goggles), ovvero con visori a intensificazione di luce posizionati sui caschi dei piloti, che permetterà di utilizzare anche le basi di decollo e atterraggio non illuminate, con modalità operative analoghe a quelle diurne. Il nuovo mezzo consentirà di arrivare più velocemente e più vicino alle persone che hanno necessità di ricevere un soccorso sanitario tempestivo. "Non solo disponiamo di una tecnologia in più - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Sergio Venturi - ma siamo anche in anticipo con il nostro programma di ampliamento del numero delle piazzole di atterraggio". Delle 142 nuove aree, individuate insieme alle Ausl e alle Conferenze territoriali socio-sanitarie, destinate a diventare operative nel 2018-2019, 120 lo sono già.