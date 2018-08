Irregolarità, chiusa macelleria Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 AGO - Chiusura - decisa dalla Polizia Munucipale a causa di cattivi e procedure irregolari nella lavorazione delle carni - per una macelleria in zona Mazzini a Bologna. L'intervento, ieri, quando i gli agenti del reparto di Polizia commerciale della Polizia Municipale insieme a personale dell'Ausl hanno effettuato un accertamento dopo aver ricevuto segnalazioni di cattivi odori provenienti da alcune attività vicine una all'altra: un'attività di ortofrutta, una macelleria e un'attività mista macelleria e alimentari.

Nei guai è finito un cittadino residente a Bologna, originario del Bangladesh, nei cui confronti è scattata sia la chiusura della macelleria per irregolarità igieniche, sia una serie di verbali per irregolarità nell'etichettatura della frutta e nell'esposizione dei prezzi, per un totale di circa 6.500 euro.

Sanzionato,per irregolarità nell'etichettatura della merce, il titolare dell'attività mista macelleria e alimentari, gestita da un cittadino residente a Bologna di origine pakistana.