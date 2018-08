Bonaccini,Grillo ascolti medici o è caos

(ANSA) - BOLOGNA, 10 AGO - Sul fronte della vaccinazione "l'organizzazione del sistema scolastico e del servizio sanitario non possono essere presi in ostaggio dal battibecco quotidiano. C'è una legge sui vaccini e quella andrebbe correttamente applicata. Ministra Grillo ascolti la comunità medica e dia un'informazione corretta e ordinata a famiglie e operatori, altrimenti è il caos". E' quanto ha scritto, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Nel rispondere ad alcuni commenti al post, il governatore emiliano-romagnolo ha poi sottolineato, in una replica, "com'è possibile che a poche settimane dall'avvio dell'anno scolastico si proceda a tentoni prima dicendo che serve obbligo vaccinale, poi che basta autocertificazione (senza spiegare chi controllerebbe e quali sanzioni applicare), poi che si utilizzerà obbligatorietà flessibile che è un ossimoro".