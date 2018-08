Auto contro muro, morto bambino 10 anni

(ANSA) - FERRARA, 10 AGO - Un bambino di 10 anni è morto ieri sera in un incidente stradale accaduto nel Ferrarese, in località Torre Fossa, alle porte della città. Il bimbo si trovava a bordo dell'auto guidata dalla madre 47enne, che ha perso il controllo della vettura: in quel momento era in corso un forte temprale, e dopo la sbandata fuori strada l'auto è finita contro il muro di un terrapieno.

La mamma - rimasta ferita e portata al Pronto Soccorso con un codice di media gravità - e figlio stavano rientrando a casa, abitano poco distante a Sant'Egidio, quando la donna ha perso il controllo dell'auto: un impatto violentissimo. Nulla da fare per il piccolo, deceduto sul colpo: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la Polizia Stradale di Ferrara che ha fatto i primi rilievi.

A quell'ora in zona si abbatteva un forte temporale e quindi il fondo stradale bagnato può aver tradito la donna al volante, favorendone la perdita del controllo dell'auto: sull'asfalto non è rimasto alcun segno di frenata.