Merola: non sottovalutare il fascismo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 AGO - Parlando della Strage di Bologna "ho ripetuto la parola fascista, perché esiste la verità storica, sono esistite ed esistono forze nazifasciste ed è esistito e esiste l'antifascismo e la sua necessità presente e futura". Lo ha detto il sindaco di Bologna Virginio Merola, dal palco delle commemorazioni del 2 agosto.

Da Merola, primo cittadino del Pd, è partito quindi un implicito riferimento a Matteo Salvini, pur senza nominarlo: "A chi sottovaluta e cerca di ridurre a episodi isolati le recrudescenze fasciste, antisemite e razziste nel nostro Paese e in Europa diciamo in modo chiaro e fermo, e come sindaco mi sento un po' umiliato nel doverlo dire: ditelo ai familiari delle vittime del 2 agosto e ai bolognesi, guardandoli in faccia, senza la scorciatoia dei social network, che non esiste più il problema del fascismo".