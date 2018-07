Zuppi, troppi silenzi avvolgono migranti

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - Oggi "troppi silenzi avvolgono i migranti e si colmano di parole solo per vederli nemici". A inquadrare così il tema dell'immigrazione e della sua gestione è l'Arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, in una riflessione su 'Bologna Sette' - inserto domenicale del quotidiano 'Avvenire' - a 5 anni dalla visita di Papa Francesco a Lampedusa. Intervento in cui la guida della chiesa bolognese evidenzia come occorra "prudenza e fermezza ma sempre tanta umanità".

A giudizio di Zuppi, "troppi silenzi avvolgono oggi le storie dei migranti. Sono silenzi - argomenta - che si riempiono di parole solo per difenderci da loro, finendo per vederli come nemici, dimenticando il peso delle sofferenze terribili che molti di essi portano con sé".

Di fronte alla questione dell'immigrazione, sottolinea Zuppi, "l'unico interesse che anima la Chiesa è di aiutare ad affrontare con la necessaria fermezza e realismo ma sempre con tanta umanità il fenomeno mettendo sempre al primo posto la difesa della vita, la sua protezione".