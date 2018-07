Coldiretti, danni maltempo Bassa Imolese

(ANSA) - BOLOGNA, 22 LUG - "Danni ingenti" alle colture da seme e ai vigneti nella campagna della Bassa Imolese - a Sesto Imolese e Spazzate Sassatelli, a Molinella e nella frazione Sant'Antonio di Medicina - in seguito alle forti piogge di venerdì quando sono caduti 160 millimetri d'acqua tra le 17.30 e le 18.30. È quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti Bologna che ha rilevato i dati della piovosità dai pluviometri delle aziende colpite.

"Anche se è ancora presto per fare una stima attendibile - si legge in una nota dell'associazione - i danni potrebbero aggirarsi su diversi milioni di euro". In particolare sono stati colpiti i vigneti, le colture da seme non ancora raccolte, il mais in fase di maturazione oltre alle patate e alle cipolle, che in questo periodo sono in fase di raccolta. "Questi eventi - sostiene Coldiretti Bologna - sono gli effetti dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con una tendenza alla tropicalizzazione e la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali".