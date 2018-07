Da Caritas Bologna fondi per cure denti

(ANSA) - BOLOGNA, 21 LUG - La Caritas Diocesana di Bologna ha deciso di mettere a disposizione della 'Fondazione San Petronio' una somma annua da utilizzare per garantire le cure odontoiatriche a chi ne abbia bisogno alla luce, si legge in una nota dell'Arcidiocesi, del "costante aumento" del "numero delle persone che, a causa difficoltà economiche, non riescono ad accedere alle cure odontoiatriche, anche a quelle strettamente indispensabili".

Quindi, viene spiegato, la 'Fondazione San Petronio' "per esplicito desiderio dell'arcivescovo Matteo Zuppi" ha stipulato una convenzione con la sezione bolognese dell'Associazione nazionale medici dentisti italiani e un accordo con un centro di radiologia per poter effettuare gratuitamente le ortopanoramiche che vengono prescritte ai pazienti.

Per accedere al servizio sarà necessario essere stati segnalati dalle Caritas parrocchiali o da una delle associazioni caritative sul territorio. Ad oggi sono 97 le persone che sono state prese in cura dall'Andi di Bologna.