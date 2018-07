Bologna, arriva Mattiello dall'Atalanta

BOLOGNA, 20 LUG - Il Bologna batte l'ottavo colpo dell'estate: è fatta per Federico Mattiello, 23 anni, esterno di centrocampo che arriva dall'Atalanta con la formula del prestito oneroso da 1 un milione con riscatto obbligato a 4 milioni. Il giocatore, in caso di riscatto dopo la prima stagione di prestito, firmerà un quadriennale e in serata si aggregherà alla squadra nel ritiro di Pinzolo.

In casa rossoblù prosegue così la rivoluzione iniziata con gli acquisti di Calabresi, Dijks, Falcinelli, Paz, Santander, Skorupski e Svanberg.