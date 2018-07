Ruba farmaci per disfunzione erettile

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - Ruba centinaia di farmaci per curare la disfunzione erettile, ma non riesce a farla franca. I carabinieri hanno denunciato un 56enne bolognese per furto con destrezza ai danni del magazzino di un'azienda di prodotti farmaceutici, che si trova all'Interporto di Bentivoglio, nel Bolognese. Le indagini sono cominciate dopo la denuncia del responsabile logistico dell'azienda, che durante un controllo di alcuni campioni di medicinali aveva scoperto l'ammanco di un centinaio di scatole del farmaco per curare la disfunzione: 6.848 euro il valore totale. Gli accertamenti degli investigatori hanno rilevato che a rubare le pillole, probabilmente destinate alla vendita al mercato nero bolognese, era stato proprio il 56enne, dipendente dell'azienda. La refurtiva, però, non e' stata ritrovata.