Big band al centro Bologna Jazz Festival

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - Sarà una edizione dedicata alle 'big band', quella 2018 del Bologna Jazz Festival in programma tra la fine di ottobre e la metà di novembre: i concerti principali nei teatri vedranno impegnati grandi organici orchestrali e vari ensemble di ampie dimensioni.

Tra i protagonisti della rassegna Fabrizio Bosso e Paolo Silvestri Ensemble impegnati il 30 ottobre in un omaggio a Duke Ellington; David Murray che il 3 novembre incontrerà la Tower Jazz Composers Orchestra; la Clayton-Hamilton Jazz Orchestra in scena il 5 novembre insieme alla vocalist Cécile McLorin Salvant; i solisti del SfJazz Collective, 7 novembre, con un programma dedicato alla musica di Antonio carlos Jobim, e Enrico Pieranunzi e l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio 'G.B.

Martini' di Bologna, il 14 novembre, con 'From Bach to Bebop'.

Il programma completo del festival, che sarà reso noto a inizio ottobre.