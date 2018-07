Maltempo a Bologna, 7 voli dirottati

(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - Dirottati sette voli e altri disagi per un violento temporale, con forte vento, a Bologna e provincia nel pomeriggio. Colpita in particolare la provincia, tra alberi caduti, strade allagate, grondaie e tetti: Minerbio, Granarolo, Budrio, Valsamoggia, S.Giovanni Persiceto, Castello d'Argile, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Sala Bolognese dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Padulle in un'azienda allagata e con il tetto in parte scoperchiato.

A Molinella sono stati danneggiati anche tralicci dell'energia elettrica. Il sindaco Dario Mantovani, su Facebook, ha invitato i cittadini a rimanere a casa. Danni anche a Bologna per alcuni rami caduti, e sopralluoghi per muri e tetti in via Milazzo e all'asilo nido 'Coccheri' di via Pier Crescenzi, con i Vigili del Fuoco intervenuti per un allagamento nell'ingresso all'uscita da scuola dei bimbi.

Senza particolari disagi la ferrovia, mentre all'Aeroporto Marconi sono stati dirottati 7 voli verso altri scali (Ancona, Pisa e Venezia).