Azienda bolognese disperde acido nitrico

(ANSA) - BOLOGNA, 16 LUG - Una dispersione di acido nitrico all'interno di un magazzino di una ditta nel Bolognese, nel pomeriggio, ha impegnato i nuclei specializzati dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bologna.

Due squadre, insieme ai tecnici della specialità Nucleare-biologico-chimico-radiologico(Nbcr), sono intervenuti in una azienda di Quarto Inferiore, nel Comune di Granarolo: hanno messo in sicurezza gli spazi e, in via precauzionale, hanno fatto evacuare le persone che erano all'interno.

Un dipendente, solo per accertamenti, è stato accompagnato al Policlinico Sant'Orsola dai sanitari del 118. L'intervento immediato ha permesso di contenere la dispersione di acido nitrico, avvenuta per cause accidentali, che poi è stato assorbito con materiali appositi. Sul posto anche personale di Arpae, dell'Ausl di Bologna e i Carabinieri.