Di Maio, ho tanta fiducia per Imola

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 19 MAG - "Le elezioni politiche sono sempre una cosa diversa dalle elezioni amministrative. Io qui a Imola ho tanta fiducia perché questa è una di quelle regioni che ha rappresentato per anni la roccaforte del centrosinistra, quel centrosinistra che prima ha distrutto i diritto sociali degli italiani, ha dato soldi a lobby e banche e poi ha fatto eleggere Casini e la Lorenzin qui". Lo ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervenendo a Imola a margine di un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco pentastellato, Manuela Sangiorgi.

"Ora - ha aggiunto - con tutto il rispetto per chi li ha votati credo che questa non sia più la sinistra. Il nostro obiettivo ora è andare al Governo di questa città se lo vorranno i cittadini di Imola cui voglio dire che se sarà una citta a Cinque Stelle avrà dalla sua parte un Governo nazionale che porterà in questa città di nuovo investimenti a partire dall'Autodromo che è stato abbandonato".