Sanità: Aiop E-R conferma Bruno Biagi

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAG - L'assemblea Aiop dell'Emilia-Romagna, l'associazione di categoria della sanità privata a cui fanno capo 50 cliniche in Regione per un totale di 5.587 posti letto e 6.000 addetti, ha eletto i propri vertici per il triennio 2018-2020. Presidente confermato è Bruno Biagi affiancato dai vice Mario Cotti, Giuseppe Valastro e dalla new entry Averardo Orta, già confermato presidente per la provincia di Bologna. Luciano Natali è stato eletto come membro effettivo del Consiglio Nazionale. A livello provinciale, oltre a Orta, vengono designati alla carica di presidente provinciale Mario Sanna (Piacenza), Cesare Salvi (Parma), Fabrizio Franzini (Reggio Emilia), Paolo Toselli (Modena), Luciano Natali (Ferrara), Stefano Baraldi (Ravenna), Valentina Valentini (Forlì-Cesena) e Matteo Vaccari (Rimini).