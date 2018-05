A Cannes restauro di Ladri di biciclette

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Ladri di biciclette, il capolavoro del neorealismo italiano di Vittorio De Sica, sarà proiettato domani alle 19.30, alla salle Bunuel, in versione nella sezione Cannes Classics del festival.

Il restauro è stato realizzato dal laboratorio L'Immagine Ritrovata, promosso da Fondazione Cineteca di Bologna e Compass Film di Stefano Libassi, in collaborazione con Arthur Cohn, Euro Immobilfin, Artedis, e con il sostegno di Istituto Luce-Cinecittà.

Oscar come miglior film straniero del 1950, è considearto una pietra miliare del cinema e ha ispirato moltissimi autori.