Online l'inno di 'Estate Ragazzi' 2018

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAG - È sulle note di "Traccia la tua rotta" il nuovo inno (disponibile online su tutte le piattaforme musicali) di "Estate Ragazzi" 2018, l'iniziativa dell'Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile di Bologna, che si svolge nel periodo estivo, appena terminata la scuola, e propone ai bambini attività di gioco, animazione, sport, teatro, musica. Il brano, scritto da Sara Casali, Alessio Zini e Sebastiano Tori, e interpretato dalle Verdi Note dell'Antoniano, è stato presentato sabato scorso a villa Pallavicini nel capoluogo emiliano dove l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi ha conferito il mandato agli animatori e coordinatori della città e dell'Emilia-Romagna.

Estate Ragazzi - spiega una nota - nasce a Bologna nel 1989 e da allora si è diffusa nelle parrocchie e negli oratori dell'Emilia-Romagna e non solo. Il progetto coinvolge circa 20.000 bambini e 5.000 animatori solo nella provincia di Bologna per un totale di 25.000 famiglie coinvolte ogni anno negli oltre 150 centri che vi collaborano.